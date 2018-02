Verkehrsunfallflucht

Mellendorf. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 23. Februar zwischen 9.45 und 10.55 Uhr beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug den ordnungsgemäß abgestellten Daimler Benz einer 75-jährigen Dame auf dem Parkplatz einer Arztpraxis Am Meierhof und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der verursachte Sachschaden an dem Pkw wird zunächst auf 2.000 Euro geschätzt.