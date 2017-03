Konzert zum 20-jährigen Bestehen der Nachwuchschöre

Brelingen. In diesem Jahr feiern die Nachwuchschöre St. Martini Brelingen ihr 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gestalten alle Chöre am Sonnabend, 25. März, um 17 Uhr in der Kirche St. Martini Brelingen ein gemeinsames Konzert.Seit 1997 singen Kinder aus Brelingen und umliegenden Gemeinden im damals gegründeten Kinderchor St. Martini. Sie erproben ihre Stimme, werden musikpädagogisch geschult, lernen das Singen und Spielen in der Gruppe genauso wie für den solistischen Auftritt. Sie gestalten Gottesdienste, Konzerte und Feiern.Inzwischen sind daraus drei altersgestaffelte Nachwuchschöre in Brelingen geworden, dazu ein Vorchor, die „Spatzen“, in Mellendorf.In den Proben wie in den Projekten aller Chorgruppen stand mit Text und Musik immer eines im Vordergrund: der christliche Gedanke der Nächstenliebe, der Versöhnung und des Friedens. Entsprechend trägt das Jubiläumskonzert den Titel „Verleih’ uns Frieden“. Das Konzert findet im Rahmen der Initiative „Wie? Jetzt! – Kultur wirkt“ statt. Quasi als Geburtstagsgeschenk wird die frisch produzierte CD mit dem „Lied vom Brelinger Riesen“ von Jan-Niklas Heinrich und Heiner Lürig, eingesungen durch die Nachwuchschöre vorgestellt. Die Leitung des Konzertes haben Maren Eikemeier und Sabine Kleinau-Michaelis. Der Eintritt ist frei.