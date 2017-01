Vernetzungstreffen in Bissendorf

Wedemärker Frauen sind herzlich eingeladen

Bissendorf. Die neue Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Wedemark, Silke Steffen-Beck, lädt am Donnerstag, 17. Januar, um 19.30 Uhr zu einem Vernetzungstreffen für Wedemärker Frauen ins Bürgerhaus in Bissendorf ein. Ob sportlich, kreativ, politisch, sozial, kulturell engagiert oder interessiert. Alle Frauen, die bereits in Gruppierungen und Netzwerken tätig sind, Interesse an solchen haben oder sich gern informieren möchten sind herzlich eingeladen. In einer netten Runde soll sich einander vorgestellt und über gemeinsame Interessen, Ideen und Wünsche ausgetauscht werden. Frauen, die an diesem Abend verhindert sein sollten, aber weiter informiert werden möchten, sind herzlich aufgefordert, ihre Kontaktdaten und gegebenefalls die Gruppierung, in der sie sich engagieren, an Silke Steffen-Beck per E-Mail an Silke.Steffen-Beck@Wedemark.de zu senden oder unter Telefon (0 51 30) 58 12 48 durchzugeben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.