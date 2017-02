Versammlung

Bissendorf. Die Mitgliederversammlung der Teilungs- und Verkoppelungsinteressentenschaft Bissendorf findet am Montag, 6. März, um 19 Uhr in Bissendorf, Pinkvosshof 31 statt. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Jahresbericht die Wahl eines neuen Abschlussprüfers, die Beratung und gegebenenfalls Beschluss zur Sanierung von Asphaltstraßen, die Beratung und gegebenenfalls der Beschluss des jährlichen Betrages über den der Vorstand verfügen kann sowie die Arbeiten an Wegen und Gräben.