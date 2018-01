Versammlung

Mellendorf. Die Versammlung der Helfer und Förderer des Katastrophenschutz-Fernmeldezuges findet am Montag, 15. Januar, um 19 Uhr in der Gaststätte Stucke in Mellendorf statt. Auf der Tagesordnung steht die Auflösung des Vereins. Der Vorstand bittet um rege Teilnahme.