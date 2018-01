Versammlung

Elze. Die Jahreshauptversammlung des Hobbykreises Wedemark findet am Mittwoch, 17. Januar, um 19.30 Uhr im Restaurant Pinoccio in Elze statt. Auf der Tagesordnung steht der Jahresbericht der 1. Vorsitzenden und die Wahl der 2. Vorsitzenden, Beisitzer, Kassenprüferin und Pressewart. Ein weiterer Punkt ist die Vorbereitung der Frühjahrsaustellung am 3./4.März im Forum Campus W. Die Versammlung ist auch Abgabetermin für die Anmeldung zur Ausstellung. Der Vorstand freut sich auf rege Teilnahme.