Versammlung

Abbensen. Die Mitglieder des Realverbandes Verkopplungsinteressentenschaft Abbensen – Burgdorf 156 werden hiermit zu der Mitgliederversammlung am Freitag, 23. Februar, um 19.15 Uhr im Restaurant „Zur Post“ in Abbensen eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung am 10. März 2017, der Bericht des Vorsitzenden, der Kassenbericht, Neuwahlen sowie der Wegebau und Räumung der Gräben 2018 /2019.