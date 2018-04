Versammlung

Wennebostel. Die Kyffhäuser-Kameradschaft Wennebostel lädt ihre Mitglieder zur Vierteljahresversammlung am Freitag, 4. Mai, um 19.30 Uhr im Gasthaus Bludau ein. Auf der Tagesordnung stehen die Planungen für die anstehenden Aktivitäten im Frühjahr und Sommer 2018. Im Anschluss an die Versammlung wird der Maibaum am künftigen Dorfplatz aufgestellt. Die Mitglieder der Kameradschaft werden gebeten, möglichst vollzählig teilzunehmen.