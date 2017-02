Versammlung der Jagdgenossen

Bissendorf. Im Anschluss an die Versammlung der Teilungs- und Verkoppelungsinteressentenschaft Bissendorf findet die Versammlung der Jagdgenossenschaft Bissendorf am Montag, 6. März, in Bissendorf, Pinksvosshof 31 statt. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Jahres- und dem Kassenbericht die Wahl eines Kassenprüfers, der Antrag zur Aufnahme eines zweiten Jagdpächters in den laufenden Jagdpachtvertrag sowie die Verwendung des Jagdgeldes.