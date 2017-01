Versammlung der Resser Wehr

Resse. Aktive und fördernde Mitglieder sind am Sonnabend, 14. Januar, um 18.30 Uhr zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Resse in den Heidegasthof Löns eingeladen. Neben den Grußworten der Gäste stehen die Berichte der Funktionsträger und die üblichen Regularien, aber auch Ehrungen und Beförderungen an.