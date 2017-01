Versammlung der Schützen

Brelingen. Der Schützenverein lädt zur Mitgliederversammlung am Sonnabend, 21. Januar, um 19.30 Uhr in das Schützenhaus nach Brelingen ein. Neben dem Bericht des ersten Vorsitzenden und den Berichten aus den einzelnen Abteilungen steht die Festsetzung der Beiträge für das Jahr 2017 auf der Tagesordnung. Für das Abendessen wird ein Kostenbeitrag in Höhe von fünf Euro pro Mitglied erhoben. Der Vorstand bittet um eine rege Beteiligung seitens der Mitglieder.