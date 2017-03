Versammlung der SK Brelingen

Brelingen. Die Soldatenkameradschaft Brelingen lädt alle Mitglieder zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am Freitag, 10. März, um 19 Uhr in das Brelinger Schützenhaus ein. Neben den Berichten des Vorstandes, stehen die Wahlen des gesamten Vorstandes auf der Tagesordnung. Für einige Positionen konnten im Vorfeld leider keine Mitglieder gefunden werden, so dass hier auf Vorschläge aus der Versammlung gehofft wird. Ebenso besteht für die Mitglieder hier auch die Möglichkeit, Ihren Jahresbeitrag zu begleichen. Für das Abendessen wird ein Kostenbeitrag in Höhe von zehn Euro pro Person erhoben. Der Vorstand bittet um rege Beteiligung.