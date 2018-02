Versammlung des NABU

Folke Hein berichte über Neozoen

Resse. Neozoen: Die tierischen Einwanderer! lautet der Vortrag von Folke Hein vom Hegering Wedemark am Mittwoch, 14. März, um 19 Uhr im Mooriz in Resse, Altes Dorf 1b, auf der Mitgliederversammlung des NABU Wedemark.Als Neozoen bezeichnet man Tierarten, die absichtlich oder unabsichtlich durch den Menschen in andere Gebiete verbracht worden sind und sich dort fest etabliert haben. Der Waschbär, der Marderhund, die Nutria und der Mink. In seinem Vortrag wird Folke Hein,Naturschutzobmann des Hegerings Wedemark, auf deren Biologie, Lebensweise und Verbreitung sowohl in Niedersachsen als auch in der Wedemark eingehen. Die Bestandesentwicklung lässt sich mit Ausnahme des Minks anhand von Streckenergebnissen gut ablesen. Für welche dieser vier Arten Krankheiten beziehungsweise Witterungen starke Bestandeseinbrüche verursachen, soll ebenfalls genannt werden. Aufgrund der Problematik,die diese vier Arten teilweise mitbringen, hat sich bereits die EU mit ihnen beschäftigt und eine Verordnung zu den invasiven Arten, unter denen bereits die Nutria und der Waschbär gelistet sind, verfügt. Weiterhin wird wieder mit einem Multimedia-Vortrag über die Aktivitäten des NABU in der Wedemark im Jahre 2017 berichtet. Zu der NABU-Mitgliederversammlung sind Gäste und Interessierte herzlich eingeladen.