Versammlung und Hegeschau

Schlage-Ickhorst. Die Hegeringversammlung des Hegerings Wedemark findet am Sonnabend, 18. März, um 19 Uhr im Gasthaus „Zum alten Zöllnerhaus“ in Schlage-Ickhorst statt. Die Hauptversammlung steht in Verbindung mit der Hegeschau für das Jagdjahr 2016/2017. Die Hegeschau kann ab 17 Uhr besichtigt werden. Auf der Tagesordnung der Versammlung stehen unter anderem die Ehrung verstorbener Mitglieder, die Verbandsehrung, die Vorstellung neuer Mitglieder, die Berichte des Vorsitzenden und der Obleute sowie die Neuwahl eines Kassenprüfers.