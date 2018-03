Versammlung und Vortrag

VNV Bissendorf lädt für 15. März bei Bludau ein

Wennebostel. Am Donnerstag, 15. März, um 19.30 Uhr findet im Gasthaus Bludau in Wennebostel, Hugo-Riechers-Straße 4, die Jahreshauptversammlung des VNV Bissendorf statt. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Bericht zum Geschäftsjahr 2017 die Wahl des Kassenprüfers und die Jahresplanung 2018. In diesem Jahr wird es außerdem einen Vortrag über Fledermäuse mit dem Titel „Die Schönen der Nacht, kleine Flugakrobaten in großer Not“ geben. Außer den Mitgliedern sind auch Freunde und Interessenten herzlich eingeladen.