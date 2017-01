Versammlung und Wintervergnügen

Scherenbostel. Zur Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Scherenbostel am Sonnabend, 28. Januar, um 19.30 Uhr, lädt der Vorstand herzlich in das Schützenhaus ein. Die Tagesordnungspunkte sehen unter anderem Wahlen zum zweiten Vorsitzenden, zweiten Kassenwart, zweiten Schriftführer, zweiten Schießwart, sowie zweiten und dritten Jugendwart vor. Auch zweiter Kasseprüfer und Pressewart stehen zru Wahl. Ferner sollen die Spartenleiter von den Mitgliedern bestätigt werden. Anträge sind bis zum 21. Januar schriftlich an den ersten Vorsitzenden Jürgen Kowahl zu richten. Das Winterkönigsschießen wird am Freitag, 3. Februar, durchgeführt, das Wintervergnügen, zu dem auch alle Interessierten herzlich eingeladen sind, findet am Sonnabend, 11. Februar, ab 19 Uhr im Schützenhaus statt. Der Vorstand wünscht sich auch hier eine rege Beteiligung.