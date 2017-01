Versuchter Einbruch

Mellendorf. In der Zeit von Dienstagmittag bis Mittwochmittag vergangener Woche versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Reiherweg in Bissendorf einzudringen. Die Hausbewohner stellten am Mittwoch Werkzeugspuren an der Haustür fest. Den Tätern gelang es jedoch nicht in das Haus einzudringen.