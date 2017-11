Versuchter Einbruch

Gailhof. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 16. November, 19 Uhr bis zum 22. November, 22 Uhr, gewaltsam durch Aufhebeln der Hauseingangstür in ein Wohnhaus, Grenzheide, einzudringen. Entsprechende Hebelspuren wurden von einem Bewohner festgestellt. Ein Eindringen in das Gebäude hat nicht stattgefunden.