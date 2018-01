Versuchter Einbruch

Langenhagen. Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit zwischen dem 31. Dezember, 20.30 Uhr, und 1. Januar, 1 Uhr, am Bodeweg zunächst versucht die Hauseingangstür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Im weiteren Verlauf wurde dann ein Fenster aufgehebelt, jedoch fand keine Eindringen in das Objekt statt.