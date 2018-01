Versuchter Einbruch

Mellendorf. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachteten am Sonnabend gegen 2.20 Uhr zwei männliche Personen, die sich an einer Tür des Schulzentrums, Fritz-Sennheiser-Platz zu schaffen machten. Als sie sich näherten, ergriffen die Personen die Flucht. An der Eingangstür konnten zahlreiche Hebelspuren festgestellt werden. Die von der alarmierten Polizei eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.