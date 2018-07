Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Bissendorf. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Sonntag gegen 4.50 Uhr gewaltsam in eine Arztpraxis im Zentrum von Bissendorf einzudringen. Bei dem Versuch eine rückwärtige Tür aufzuhebeln, wurde Alarm ausgelöst. Die Täter gelangten nicht in das Objekt.

Das Polizeikommissariat Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.