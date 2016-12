Versuchter Lkw-Diebstahl

Gailhof. In der Nacht von Dienstag, 6. Dezember, 21.30 Uhr, bis Mittwoch, 7. Dezember, 6.50 Uhr versuchten Unbekannte einen Lkw oder den Lkw- Anhänger, die als Gespann am Fahrbahnrand abgestellt waren, zu entwenden. Hierzu brachen sie zunächst das Schloss der Beifahrertür auf und bestiegen die Fahrerkabine. Anschließend schlossen sie die Zündung kurz, koppelten den Anhänger ab und fuhren mehrere Meter vorwärts. Nun ließen sie unter Mitnahme eines mobilen Navigationsgerätes den Lkw mit laufendem Motor genauso wie den Anhänger am Tatort stehen. Weshalb sie die Tatausführung abbrachen, kann nicht gesagt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 300 Euro. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.