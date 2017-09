Verteilaktion der CDU

Mellendorf. Am Montag, 18. September, verteilen Mitglieder des CDU-Ortsverbandes aus Mellendorf und Gailhof in der Zeit von 5.45 bis 8 Uhr Milchmischgetränke am Mellendorfer Bahnhof. Der Bundestagskandidat der CDU, Hendrik Hoppenstedt, wird ebenfalls anwesend sein und für Gespräche zur Verfügung stehen.