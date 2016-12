VHS sucht Kursleitende

Region. Mittlerweile ist die Nachfrage nach weiteren Integrationskursen im Fachbereich Deutsch sehr hoch. Dies ist nicht nur in Garbsen, Neustadt oder Wunstorf der Fall. Um den Unterrichtsbedarf decken zu können, sucht die vhs Hannover Land dringend entsprechende Kursleitende. Hierfür fordert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aber einen Qualifikationsnachweis. Um diese Hürde zu nehmen, können sich Interessierte direkt an die VHS wenden. „Wir beraten nicht nur, sondern stellen auch die nötigen Anträge beim Bundesamt“, erklärt Horst Koriath, Fachbereichsleiter Sprachen. Vor Ort zu arbeiten, sein Wissen anderen mitzuteilen, selbst mit an der Integration von Menschen mit beteiligt zu sein, ist eine sehr dankbare Tätigkeit. Die VHS begrüßt jeden, der entsprechende Qualifikationen einbringen kann. Weiterhin sucht die VHS qualifizierte Kursleitende in den Sprachbereichen Englisch und Französisch. Nähere Informationen sind bei der VHS unter Telefon (0 51 39) 97 03 91 erhältlich.