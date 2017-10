Viel los beim Schützenverein Gailhof

Skatturnier, Halloweenschießen udn Wurstessen sind geplant

Gailhof. Am Freitag, 27. Oktober, findet ab 19 Uhr im Schützenhaus in gruseliger Atmosphäre bei feuriger Kürbissuppe und Brot ein Halloweenschießen statt. Auf den besten Schützen wartet ein Überraschungkorb. Das traditionelle Skat- und Kniffelturnier mit Wurstessen ist für Sonnabend, 11. November, geplant. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 8. November, unter Telefon (0 51 30) 49 48 bei Familie Göing erforderlich. Die Weihnachtsfeier für alle Gailhofer findet am ersten Advent um 14.30 Uhr mit Theateraufführung der Gailhofer Kinder im Jugendgästehaus statt.