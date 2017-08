Viel los im Mehrgenerationenhaus

Wedemark. Im Zeitraum vom 28. August bis zum 3. September stehen folgende Termine im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6, an: Am Montag von 9 bis 12 Uhr Sprechstunde des Kinder- und Jugendlotsen, von 10 bis 14 Uhr offener Treff, von 18.30 bis 21.30 Uhr Treffen der Selbsthilfegruppe „Neubeginn“ und von 19 bis 22 Uhr Treffen der Freien Selbsthilfegruppe Bissendorf; am Dienstag von 8 bis 12 Uhr offener Treff, von 10 bis 12 Uhr Sprechstunde der Formularlotsen; am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr offener Treff; am Donnerstag von 10 bis 14 Uhr offener Treff, von 15.30 bis 17 Uhr Café Elternzeit und von 17 bis 19 Uhr Sprechstunde der Formularlotsen; am Freitag von 14 bis 18 Uhr offener Treff, von 15 bis 17 Uhr Sprechstunde „Pflege“ und von 19 bis 21 Uhr Männertreff; am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr Café Elternzeit Spezial für Väter und am Sonntag, von 12 bis 17 Uhr Fest der Kulturen.