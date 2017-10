Viel los im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Die Woche im Mehrgenerationenhaus startet um am Montag um 9 Uhr mit der Sprechstunde des Kinder- und Jugendlotsen. Ab 16 Uhr beginnt der Smartphone-Kurs für Jung und Alt, initiiert vom Seniorenbeirat. Hier führen engagierte Schüler durch die Welt des Smartphones. Wer noch Interesse hat, melde sich bitte bei Rainer Gerth unter rgerth@gmx.de. Gleich danach findet um 17.30 Uhr der dritte Teil des kostenlosen Zulu-Crash-Kurses statt, für alle, die schon immer mal eine ganz andere Sprache kennen lernen wollten. Anmeldungen sind immer noch möglich unter anne-kathrin.kracke@wedemark.de. Und zwischen 18.30 und 21.30 trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“. Am Dienstag trifft sich ab 17 Uhr das Café für Alleinerziehende. Alle interessierten Alleinerziehenden und ihre Kinder sind herzlich eingeladen. Am Donnerstag ist wie gewohnt von 15.30 bis 17 Uhr das Café Elternzeit für alle Eltern mit Kindern im Kleinkindalter geöffnet. Zwischen 17 und 19 Uhr stehen die Formularlotsen mit Rat und Tat beim Ausfüllen von Formularen zur Seite. Die besondere Sprechstunde zum Thema „Pflegegerade“ findet am Freitag zwischen 15 und 17 Uhr statt. Am selben Tag trifft sich ab 19 Uhr der Männertreff. Alle interessierten Männer sind herzlich eingeladen. Und natürlich stehen die Mitarbeiter des MGH während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder Gespräch zur Verfügung. Diese sind: montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr.