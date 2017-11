Viel los im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Auch in der nächsten Woche ist wieder viel los im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6. Der Smartphone-Kurs beginnt um 16 Uhr am Montag. Anderthalb Stunden können Interessierte sich hier ihr Smartphone erklären lassen. Um 17.30 Uhr können Besucher Zulu lernen. Ab 19.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“.

Am Dienstag stehen Interessierten der Behinderten- und Seniorenbeirat von 14 bis 16 Uhr in einer offenen Sprechstunde zur Verfügung. Ab 17 Uhr trifft sich die Gruppe „Anderthalb“ für Alleinerziehende und ihre Kinder und ab 19 Uhr der Naturschutzbund (NABU). Am Mittwoch sind Besucher herzlich eingeladen zur „Infoschnitte“. Bei einem Abendbrot bekommen die Teilnehmer hier ab 18 Uhr Informationen zum Thema Burnout. Wie gewohnt öffnet am Donnerstag zwischen 15.30 und 17 Uhr das Café Elternzeit seine Türen. Danach, von 17 bis 19 Uhr, können Interessierte sich von den Formularlotsen beraten lassen. Ab 18 Uhr informiert die Sparkasse Hannover zum Thema „Barrierefreies Banking“.

Von 18 bis 22 Uhr sind am Freitag alle Frauen zur „Frauendisco“ eingeladen und am Sonnabend ist ab 17 Uhr wieder Wedejam für alle Musikbegeisterten. Zuschauer sind gerne ab 19 Uhr willkommen. Und natürlich sind die Mitarbeiter des MGH während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind: montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr.