Viel los im MGH

Mellendorf. Am MIttwoch, 23. August, gibt es wieder den offenen Treff im Mehrgenerationenahus, Gilborn 6. Am Donnerstag, 24. August, findet neben dem offenen Treff von 10 bis 14 Uhr von 15 bis 17 Uhr das Café Elternzeit statt. Eine Sprechstunde des Kinder- und Jugendlotsen wird am Donnerstag von 17.30 bis 19 Uhr angeboten. Am Freitag gibt es von 14 bis 18 Uhr ebenfalls wieder einen offenen Treff.