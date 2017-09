Die ganze Woche volles Programm

Mellendorf. Es ist wieder viel los im MGH Wedemark, bereits am Montag können Interessierte von 10 bis 14 Uhr den offenen Treff nutzen, um sich einfach mal gemütlich mit anderen Menschen zu treffen. Oder Gäste können in der Zeit von 9 bis 12 Uhr die Sprechstunde des Kinder- und Jugendlotsen Sven Ernst besuchen und sich über seine Angebote informieren.Um 18.30 Uhr lädt die Selbsthilfegruppe NEUBEGINN zu ihrem wöchentlichen Treffen ein. Am Dienstag steht wieder der offene Treff von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung. Fast zeitgleich sind von 10 bis 12 Uhr die Formularlotsen ansprechbar und helfen gernedurch den Dschungel der Formularwelt. Abends können Interessierte von 19 bis 21.30 Uhr am Alleinerziehenden-Treff teilnehmen und sich mit anderen Eltern austauschen. Am Mittwoch hat der offene Treff nachmittags von 14 bis 18 Uhr die Tür geöffnet. Von 18 bis 21 Uhr findet eine Information zu Ernährungspartnerschaft der Lenkungsgruppe „Starker Start ins Leben“ statt. Wichtig ist, dass zwischen 19 und 21 Uhr die Dienstbesprechung der Lotsen der Freiwilligenagentur stattfindet. Die Besprechung ist nicht öffentlich.Der Donnerstag ist immer sehr voll im neuen MGH in Mellendorf. Von 10 bis 14 Uhr offener Treff, dicht gefolgt von 15.30 bis 17 Uhr mit dem Café Elternzeit. Parallel sind von 17 bis 19 Uhr die Formularlotsen und auch der Kinder- und Jugendlotse für Interessierte vor Ort. Den Freitag lässt diese Woche das MGH-Team entspannt mit dem Nachmittag von 14 bis 18 Uhr in Form des offenen Treffs ausklingen. Auch am Wochenende ist einiges geplant. So zum Beispiel am Sonnabend Austauschtreffen von geflüchteten Menschen, zu dem gezielt eingeladen wurde und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr die geplante Radtour des Männertreffs Wedemark. Abgerundet wird das Wochenende von 18 bis 19.30 Uhr mit derQueerDanceGruppe vom Verein EinzigArtig. Hier können gleichgeschlechtliche Paare zusammen Tanzen und es sogar noch lernen.