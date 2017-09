Viel los im MGH

Mellendorf. Am Montag, 25. September, hält die Polizei Wedemark einen spannenden Vortrag zum Thema „Internetkriminalität“. Ab 18 Uhr sind alle herzlich dazu eingeladen. Ab 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“ im MGH. Die Kochaktion des Vereins Miteinander.Wedemark mit geflüchteten Frauen findet am Dienstag, 26. September, ab 18.30 Uhr statt. Für alle Eltern mit Kindern im Kindergartenalter öffnet das „Café Elternzeit“ am Donnerstag ab 15.30 Uhr seine Türen. Danach ist der Kinder- und Jugendlotse ab 17.30 Uhr für Interessierte da. Danach können Interessierte sich ab 19 Uhr über den geplanten Bürgerbus „Wedebiene“ informieren. Am Freitag sind die Wedemarker herzlich zum „Inklusionsfrühstück“ eingeladen. Beginn ist ab 8.30 Uhr. Und natürlich sind die Mitarbeiter des MGH während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind: montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr und dienstags von 8 bis 12 Uhr.