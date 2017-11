Viel los im MGH

Smartphone-Kurs, Sprechstunden und LARP

Mellendorf. Viel los ist wieder ab Montag im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6. Von 13 bis 15 Uhr können Interessierte sich zum Thema „Pflegegrade“ beraten lassen, von 9 bis 12 ist der Kinder- und Jugendlotse für Besucher da. Von 15 bis 17 Uhr bringen Schüler Interessierten alles bei, was sie zum Thema Smartphone wissen müssen. Interessierte melden sich bitte bei Rainer Gerth unter rgerth@gmx.de. Ab 15.30 Uhr gibt es den inklusiven Spieletreff und ab 17.30 Uhr können Interessierte Zulu lernen. Zwischen 19.30 und 21.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“. Die Formularlotsen helfen Bedürftigen gerne am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr beim Ausfüllen von Formularen. Um 17 Uhr beginnt sowohl das Café Anderthalb für Alleinerziehende und ihre Kinder, als auch der Blindentreff. Wie gewohnt öffnet am Donnerstag zwischen 15.30 und 17 Uhr das Café Elternzeit seine Türen. Zwischen 19.30 und 21.30 Uhr trifft sich am selben Tag der Förderverein der IGS. Am Sonntag findet der erste LARP-Workshop im MGH statt. Nähere Infos und Anmeldungen bitte unter anne-kathrin.kracke@wedemark.de. Und natürlich sind die Mitarbeiter des MGH während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind: montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr.