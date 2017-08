Sprechstunde und offener Treff

Mellendorf. Im Mehr-Generationen-Haus in der Wedemark, Gilborn 6, finden in dieser Woche folgende Termine statt: Mittwoch, 16. August, von 14 bis 18 Uhr offener Treff und von 16 bis 17 Uhr Vorbereitung für das Fest der Kulturen; am Donnerstag, 17. August, von 10 bis 14 Uhr offener Treff, von 15 bis 17 Uhr Café Elternzeit und von 17 bis 19 Uhr Sprechstunde der Formularlotsen; am Freitag von 14 bis 18 Uhr offener Treff und von 19 bis 22.30 Uhr Frauendisco.