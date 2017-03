Virtuose Klänge auf Balalaika und Orgel

Konzert in der evangelischen St.-Georgs-Kirche

Mellendorf. Ein ganz besonderes Klangerlebnis verspricht das Konzert am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr in der evangelischen St.-Georgs-Kirche in Mellendorf. Die russische Balalaika, virtuos gespielt von Alexander Paperny und auf der Orgel begleitet von Sergej Tcherepanov erklingt in einem Konzertprogramm, das von Bach bis Piazolla reicht.Alexander Paperny, geboren 1963 in Donezk (Ukraine) ist ausgebildet als Solist, Lehrer und Dirigent an der Staatlichen Hochschule für Musik in Moskau. Er hat mit seinem atemberaubenden Balalaikaspiel viele Länder „erobert“. Er ist Dozent am Johannes-Brahms-Konservatorium in Hamburg und Gewinner des Internationalen Wettbewerbs in Castelfidardo (Italien). Er hat mehrere Kammermusikensembles gegründet und viele CD’s eingespielt. Genauso wie das klassische Repertoire interessiert ihn die moderne „Weltmusik”, vor allem die Rhythmen Lateinamerikas haben es ihm angetan.Sergej Tcherepanov wurde in Nordkasachstan geboren, studierte am Tschaikowsky-Konservatorium in Moskau sowie in Lübeck und Hamburg Klavier und Orgel. Er ist jetzt als Lehrbeauftragter für künstlerisches Orgelspiel, Klavier- und Cembalobegleitung an der Musikhochschule Lübeck und als Kirchenmusiker und als künstlerischer Leiter der Sommerkonzertreihe in der St.-Petri-Kirche Bosau am Plöner See tätig. Sergej Tcherepanov hat zusammen mit dem Oboisten Diethelm Jonas bereits zweimal in der Wedemark gastiert, zuletzt 2015 in der St.-Georgs-Kirche in Mellendorf.Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.