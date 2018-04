Vivaldi-Konzertereignis

Vorverkauf läuft auf Hochtouren

Brelingen. Wenn Franz Rainer Enste vorträgt, Manfred Zimmermann speziell dazu entstandene Fotos zeigt und dazu ein hervorragendes Kammermusikensemble die Musik Vivaldis erklingen lässt, treibt das nicht nur Wedemärker ins Konzert. Der Vorverkauf lässt erahnen, dass Interessenten aus der ganzen Region Hannover und darüber hinaus nach Brelingen kommen werden: In einer Kategorie sind schon kaum noch Karten erhältlich. Die Veranstalter vom Orgelbauverein St. Martini weisen darauf hin, dass der Vorverkauf an den üblichen Stellen weiter geht und rechnen am Sonnabend, 14. April, um 20 Uhr mit einem sehr gut besuchten Abend.