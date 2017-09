Volks- und Schützenfest Abbensen

Essensmarken können ab sofort erworben werden

Abbensen. Das Volks- und Schützenfest in Abbensen findet vom 22. bis 24. September statt. Für das Festessen am Sonntag um 12.30 Uhr können ab sofort Essensmarken erworben werden. Am Büfett gibt es Jungschweinerücken mit Schmorzwiebel und Bratensauce oder kleine Putenschnitzel mit Sauce Bernaise, frischen Champignons gebraten. Dazu Blumenkohl mit Butterbrösel, Erbsen/Möhren, Kohlrabi und Speckbohnen, Rosmarinkartoffel, Kartoffelgratin und Spätzle und einen Salatteller. Der Preis pro Person beträgt 14 Euro und Kinder bis zwölf Jahre zahlen sieben Euro. Die Essensmarken sind nur im Vorverkauf bis zum 20. September bei Christa Kasten unter Telefon (0 50 72) 15 05 und Alfred Falkenberg (0 50 72) 14 33 erhältlich.