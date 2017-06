Volks- und Schützenfest in Meitze

Gefeiert wird rund um das Schützenhaus

Meitze. Am Sonnabend, 17. Juni, ab 11.30 Uhr feiert der Schützenverein Meitze sein diesjähriges Volks- und Schützenfest in und an seinem Schützenheim in der Dorfstraße in Meitze (Hofgrundstück der Familie Langehennig). Zu diesem Ereignis laden wir alle Meitzerinnen und Meitzer sowie Freunde des Schützenvereins herzlich ein. Ein wichtiger Hinweis: Trotz der Feierlichkeiten ist Charly’s Futterhandel geöffnet und über die Hauptzufahrt des Hofgrundstückes problemlos erreichbar.Gegen 11.30 Uhr beginnen wir neben dem historischen Schlauchturm mit der Verabschiedung der Vorjahreskönige und der Proklamation der neuen Ehrenträger. Im Anschluss werden wir die Scheiben bei dem Bürgerkönig, der Jugendkönigin und dem Schützenkönig anbringen. Wir freuen uns ganz besonders darüber, dass wir eine musikalische Begleitung durch das Leinetal-Orchester des Schützenvereins Abbensen-Tyrol erhalten. Natürlich würden wir es auch gerne sehen, wenn uns viele Interessierte bei unserem Ausmarsch begleiten. Gegen 15 Uhr wird das Kuchenbuffet im Schützenheim eröffnet. Wie in jedem Jahr bitten wir in diesem Zusammenhang um Torten- und Kuchenspenden. Wer sich an einer Spende beteiligen möchte, meldet sich bitte telefonisch bei Kirsten Hecht, Telefon (05130) 7699. Während des gesamten Festverlaufs wird für Essen und Getränke (Fassbier, Bratwurst, Pommes, Steak und Cevapcici) zu den traditionellen Nostalgiepreisen gesorgt werden. Natürlich werden auch nichtalkoholische Getränke ausgeschenkt. Am Abend wird Musik vom „Plattenteller“ gespielt, die hoffentlich dazu animiert, das „Tanzbein ordentlich zu schwingen“.