Vollsperrung der A 352

Wedemark/Langenhagen. Am Sonntag, 18. September, wird eine 20 kV-Freileitung im Bereich Bissendorf demontiert. Da diese die Autobahn 352 quert, ist eine Vollsperrung aus Sicherheitsgründen in diesem Bereich erforderlich. Die Sperrung wird um 9 Uhr für 15 bis 30 Minuten eingerichtet. Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Süden werden am Kreuz Hannover-Nord weiter auf die A 7 geleitet. Verkehrsteilnehmer in Richtung Norden, werden ab der Anschlussstelle Langenhagen-Kaltenweide über die vorhandene Bedarfsumleitung U 5 zur Autobahn 7 Anschlussstelle Mellendorf geführt.

Da es zu Verzögerungen kommen kann, sollten Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel Hannover-Flughafen diese in ihre Anreise einplanen. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Hannover, bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.