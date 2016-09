Vollsperrung von Berkhof bis zur A 7

Wedemark. Die K 108 im Gebiet der Gemeinde Wedemark wird von der Landesstraße 190 in der Ortslage Berkhof bis zur Anschlussstelle Berkhof der A 7 in der Zeit vom 22. bis zum 24. September voll gesperrt, dies betrifft auch die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn der Kreisstraße. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet, die direkten Anlieger werden von der Baufirma informiert. Dier Baukosten belaufen sich auf circa 100.000 Euro.