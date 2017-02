Ermutigungstag für Eltern und Liederabend mit Hanna und Arno Backhaus

Heidekreis. Unter dem Thema „Vom Fehlerpolizisten zum Schatzsucher“ lädt das GRZ Krelingen am Sonnabend, 18. März, von 10 bis 17 Uhr zu einem Ermutigungstag für Eltern ein. Referenten sind Hanna und Arno Backhaus (Calden bei Kassel). Sie sind seit 42 Jahren verheiratet und Eltern von drei erwachsenen Kindern. Arno Backhaus ist studierter Sozialarbeiter, Liedermacher und Aktionskünstler, Hanna Backhaus gefragte Referentin bei Frauenfrühstückstreffen, Landfrauenvereinen und Volkshochschulen.Beim Ermutigungstag für Eltern zeigen Hanna und Arno Backhaus Kernpunkte der Erziehung auf, lassen die Teilnehmer an eigenen Erfahrungen teilhaben und würzen diesen Tag mit einer großen Prise Humor. Wer will, kann um 19.30 Uhr unter dem Motto „Lieder und Texte zum Überleben und Totlachen“ noch einen humorvollen Lieder- und Textabend mit Arno Backhaus in der Kirche des GRZ Krelingen erleben.Interessierte finden unter www.grz-krelingen.de weitere Informationen, Preise und Anmeldemöglichkeit zum Ermutigungstag für Eltern. Karten für das abendliche Konzert mit Arno Backhaus sind zum Preis von zwölf Euro (acht Euro für Schüler und Studenten) an der Abendkasse erhältlich.