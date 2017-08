Von Mellendorf nach Burgdorf

Bundestagskandidat Eike Lengemann lädt zur Radtour ein

Mellendorf. Am Sonntag, 10. September, gehts in Mellendorf am Bahnhof um 10.15 Uhr los zu einer Radtour durch die Wedemark über Burgwedel und Wettmar bis nach Burgdorf. Es ist auch Großraumentdeckertag und so werden die Teilnehmer einiges zu sehen bekommen. Erste Station ist das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus in Gailhof, weiter geht es zum Umfluter an der Mohmühle, dann Richtung Fuhrberg zum Windrad Calendula, an dem die Teilnehmer gegen 12 Uhr eintreffen. Vorbei am Würmsee geht es zur Bockwindmühle in Wettmar, wo auch Mittagsrast gemacht wird. Gegen 14 Uhr geht es weiter. Endstation ist der Spittaplatz in Burgdorf gegen 16 Uhr; zurückfahren kann man mit dem Rad oder auch mit der Bahn.Die Grünen aus der Wedemark, aus Burgwedel und Burgdorf freuen sich über viele nette Mitradler – Teilstrecken sind auch möglich. Wer mit seinem Direktkandidaten sportlich und umweltbewusst die Heimat erleben und umweltrelevante und schöne Orte kennenlernen oder wiedersehen möchte, ist herzlich willkommen. Die Strecke ist circa 35 Kilometer lang. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen gerne an angela.klingrad@gruenewedemark.de.