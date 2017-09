Von Neuwarmbüchen nach Altwarmbüchen

Septemberwanderung der NaturFreunde Wedemark

Wedemark. Am Sonnabend, 23. September, treffen sich die Wedemärker NaturFreunde um 9.15 Uhr (geänderte Uhrzeit) am Bahnhof Mellendorf zur Fahrt mit S-Bahn, Straßenbahn und Bus nach Neuwarmbüchen (der Zustieg an anderen Bahnstationen ist nach Absprache möglich). Erstes Ziel der insgesamt elf Kilometer langen Tour ist der „Pfad der Menschenrechte“ zur Gartenstadt Lohne. Die insgesamt 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wurden 1948 auf einer Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet; vor zehn Jahren wurden sie auf Initiative von Amnesty International in kleine Schilder graviert und auf Feldsteinen angebracht. Die Wanderung verläuft danach umdie Gartenstadt herum, vorbei am Rittergut Lohne und um den Golfplatz zum ehemaligen Festplatz des Provinzialgutes Lohne mitten in einem Naturwald. Von dort ist es nicht mehr weit bis zum Parksee Lohne; hier ist die Einkehr in der Gaststätte des Campingplatzes geplant. Frisch gestärkt geht es dann auf die letzte Etappe am Basselthof vorbei nach Altwarmbüchen. Für die Wanderung sind festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung notwendig.Anmeldungen und nähere Informationen ab 12.September bei der WanderleiterinIngrid Mehrmann unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Gäste sind wie immer herzlich willkommen.Die Fahrkosten für Vereinsmitglieder betragen vier Euro, Gäste zahlen sieben Euro.