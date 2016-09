Von Swing bis Pop

Musikalisches Wochenende bei Imago

Bissendorf. In den Räumen des imago Kunstvereins in Bissendorf wird die Musikschule Beushausen am letzten Wochenende im September musikalische Veranstaltungen durchführen.Am Sonnabend, 24. September, um 18.30 Uhr, spielt die „Swingende Akkordeonband“, die einst von Ruth Beushausen gegründet, nun aber von Rüdiger Johr geleitet wird.Eine bunte Mischung aus Swingmusik, lateinamerikanischen Klängen, Popularmusik, Klassik und jazzorientierten Stücken wartet auf die Besucher. Die Musikstücke sind von Rüdiger Johr in ansprechend moderner Weise bearbeitet worden. freiAm Sonntag, 25. September, um 18 Uhr, werden einige Klavierschüler von Frank Beushausen für circa 50 Minuten mit Klassik und modernen Stücken das musikalische Wochenende dann beschließen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.