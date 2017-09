Vorbereitung für Weihnachtsmarkt

Brelingen. Der Brelinger Weihnachtsmarkt, der wie gewohnt am 1. Adventssonntag (3. Dezember) an der Kirche und auf dem Pfarrgelände bis zum historischen Pfarrbackhaus stattfindet, wirft seine Schatten voraus. Am Donnerstag, 28. September, findet um 19 Uhr im Gemeindehaus in Brelingen das Vorbereitungstreffen für diesen Markt statt. Dazu sind alle eingeladen, die als Anbieter von Waren oder Aktionen am Weihnachtsmarkt teilnehmen wollen. An diesem Abend sollen möglichst schon Angaben zum Warensortiment oder zur Aktion aber auch zur benötigten Standfläche und zum Strombedarf gemacht werden. Interessierte können sich auch per Mail unter fmbernstorf@htp-tel.de an die Organisatorin Marion Bernstorf wenden.