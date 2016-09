Vorbereitungstreffen

Brelingen. Am ersten Adventssonntag, das ist im diesem Jahr der 27. November, findet an der Brelinger Kirche bis hin zum historischen Pfarrbackhaus wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Alle, die sich an diesem Markt mit einem Verkaufsstand oder einem besonderten Angebot für die Besucher beteiligen wollen, treffen sich am Mittwoch, 5. Oktober, um 19 Uhr im Gemeindehaus neben der Kirche zum Vorbereitungstreffen. Bei diesem Treffen kann der Anmeldebogen für die Teilnahme am Markt ausgefüllt werden und es können Fragen mit den Organisatoren erörtert werden. Wichtige Angaben für die Anmeldung sind das Warenangebot, die Standgröße und der Strombedarf. Der Markt, er ist der älteste in der Wedemark, wird am 27. November mit einem Gottesdienst, der um 14 Uhr beginnt, eröffnet.