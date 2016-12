Außensprechstunden des Pflegestützpunktes

Langenhagen/Wedemark. Kostenfrei und neutral: Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land der Region Hannover bietet auch im Jahr 2017 seine Außensprechstunden in Langenhagen, Lehrte, Uetze, Sehnde und neu in der Wedemark an. In der Sprechstunde berät eine Mitarbeiterin zu allen Fragen rund um das Thema Pflege. Das Angebot richtet sich an Menschen, die zunehmend auf Unterstützung im Alltag angewiesen sind, an pflegende Angehörige sowie an Interessierte, die sich zum Thema Vorsorge und Pflege informieren wollen. Das Angebot ist kostenfrei, Anmeldungen sind nicht nötig. Die Termine im Januar in der Wedemark und Langenhagen: Dienstag, 10. Januar, 15 bis 17 Uhr sowie Montag, 23. Januar, von 9 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr im Rathaus am Marktplatz 1. Wedemark:Mittwoch, 25. Januar, 15 bis 17 Uhr im Rathaus, Fritz-Sennheiser-Platz 1. Weitere Informationen, auch zu allen Fragen rund um die Pflege, gibt der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land im Burgdorfer Rathaus, Marktstraße 55, Telefon (05 11) 70 02 01-16.