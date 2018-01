Vorstandssitzung

Mellendorf. Gleich zum Jahresbeginn geht die Arbeit der MIT Wedemark weiter. Hierzu lädt die Mittelstandsvereinigung zu einer „offenen Vorstandssitzung“ alle Mitglieder und Interessierten ein, sich an der Arbeit und der Verwirklichung der Ziele im Sinne des Mittelstandes zu beteiligen. Nach einem kurzen Jahresrückblick werden die Termine für die geplanten Veranstaltungen, die politischen Schwerpunkte und die Ziele für das Jahr 2018 diskutiert und verabschiedet. Die Veranstaltung findet am Montag, 29. Januar, ab 19 Uhr im Clubraum des „Herzblut“ in Mellendorf statt. Hierzu sind ausdrücklich nicht nur die Mitglieder, sondern auch alle Interessierten ganz herzlich eingeladen.

Für weitere Informationen stehen Felix Adamczuk unter Telefon (01 73) 3 13 32 00 oder Sven Jagata unter (01 72) 7 54 83 90 gern zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.