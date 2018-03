Vorstandssitzung

Bissendorf. Kurz nach dem Mitgliedervotum zur Großen Koalition in Berlin will der SPD-Vorstand Bissendorf-Wennebostel über die Konsequenzen aus der Entscheidung für die örtliche Parteiarbeit diskutieren. Das politische Abläufe auch auf den unteren Ebenen der SPD geändert werden müssen ist für den örtlichen Vorstand keine Frage. Wie auch in Bissendorf-Wennebostel und Bissendorf-Wietze die Partei konstruktive Veränderungen erreichen kann, darüber soll am Donnerstag, 15. März, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Bissendorf mit dem Vorstand und allen Parteimitgliedern beraten werden. Der Vorstand freut sich auf eine rege Teilnahme zu einer sicher spannenden Sitzung.