Vortrag bei den LandFrauen

Wennebostel. Der LandFrauenverein Wedemark lädt am Mittwoch, 28. Februar, um 14.30 Uhr in das Gasthaus Bludau in Wennebostel zu einem Vortrag von Edda Möhlenhof-Schumann aus Sulingen recht herzlich ein. Es geht um eine Reise durch die Esskultur – Ernährung und Esskultur im Wandel der Zeit. „Ich bin dann mal weg, Essen kannst du googeln.“ Edda Möhlenhof-Schumann wird den Teilnehmern die Generationen der Fast-Food-Konsumenten in ihrem Vortrag erklären. Gäste sind herzlich willkommen. Anmeldungen bis zum 24. Februar bei Helga Bremus unter Telefon (0 51 39) 27 84 34.