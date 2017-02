Vortrag

Wennebostel. Der LandFrauenverein Wedemark lädt am Mittwoch, 8. März, um 14.30 Uhr ins Gasthaus Bludau nach Wennebostel zu dem Vortrag der Diplom-Oecotrophologin Renate Frank recht herzlich ein. „Ernährungsirrtümer“, in den letzten Jahren haben sich viele Ernährungsweisheiten als widersprüchlich oder falsch herausgestellt und eher zur Verwirrung als zur Klarheit beigetragen. Renate Frank wird den Teilnehmern in diesem Vortrag erklären, was von modernen Ernährungsgeboten zu halten ist. Gäste sind herzlich willkommen. Anmeldungen bis zum 3. März bei Helga Bremus unter Telefon (0 51 39) 27 84 34.